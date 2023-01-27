Зеленский назвал количество танков, которые нужны Украине для наступления
Вооруженным силам Украины для проведения наступательных операций требуется от 300 до 500 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию Sky News.
"Я не готов говорить об этом очень подробно, потому что российские оккупанты бьют по нашим логистическим центрам. Поэтому нам сейчас нужно 300 - 500 танков", - заявил президент.
Зеленский объяснил, что эти танки необходимы для наступательных действий на украинской земле. Эта бронированная техника необходима для защиты украинцев. Президент поблагодарил союзников, которые передают Украине танки, и весь мир за поддержку. По его словам, количество танков и сроки, когда они могут доехать до украинской территории, имеют решающее значение.
"У нас есть оружие, по которому было принято решение, а оно до сих пор не доехало. Бывает, что это оружие едет месяцами. Я не говорю, что в этом кто-то виноват, просто говорю, что облегчение наступает тогда, когда то, что партнеры дают , начинает работать в защиту нашей армии", - сказал президент.
Глава государства добавил, что пять, восемь, десять танков не решают вопрос на поле боя.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украине нужно 350-400 танков для формирования конкретных танковых штурмовых бригад.
Ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Украина обязательно освободит свои территории, но для контрнаступательных операций нашим военным нужно получить не менее 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц.
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