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Зеленський назвав кількість ракет і дронів, які РФ випустила по Україні з початку року

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

З початку 2024 року російські терористи випустили по території України понад 330 ракет різних типів і близько 600 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) президента України Володимира Зеленського.

"З початку року Росія випустила по містах України понад 330 ракет різних типів і близько 600 бойових безпілотників. Щоб протистояти такому тиску терористів, потрібен достатньо міцний повітряний щит. І саме такий повітряний щит ми будуємо з нашими партнерами", - написав Зеленський.

Президент наголосив, що контроль України над своїм небом є критично важливим для забезпечення безпеки на землі - від передових позицій до лікарень і шкіл у тилу.

"Протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба є нашими пріоритетами. Російський терор треба перемогти - це досяжно", - зазначив глава держави.

Атака РФ по Україні 30 січня

Російські терористи у ніч на 30 січня запустили по Україні 35 дронів-камікадзе Shahed та дві керовані ракети С-300.

Силами та засобами ППО було знищено 15 ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

Частину ударних БПЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з РФ.

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