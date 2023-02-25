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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський назвав кількість окупованих Росією населених пунктів в Україні

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Станом на сьогодні під російською окупацією перебувають майже 2 тисячі населених пунктів України. Щодня ворог намагається збільшити це число.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Володимира Зеленського під час звернення до учасників заходу, присвяченого солідарності Німеччини з Україною.

"Ми воюємо на українській землі за те, без чого всі ви, друзі, не уявляєте власного життя. Це елементарна безпека. Це свобода та життя за законом. Це людська гідність і право кожної людини й кожної спільноти на повагу до себе. Це щастя жити в родині та можливість мріяти про безпечне й вільне майбутнє для своїх дітей", - заявив президент.

За словами Володимира Зеленського, Росія наразі окупувала 1877 українських міст та сіл. Ворог намагається збільшити це число й додати ще мільйони зламаних доль.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами глави ГУР МО Кирила Буданова, з середини і до кінця весни в Україні очікуються вирішальні бої. І це стане переломним моментом у війні.

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