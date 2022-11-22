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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський назвав кількість населених пунктів, які мають звільнити ЗСУ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України мають звільнити ще близько двох тисяч своїх міст та сіл, які наразі окуповані РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Коли ж український прапор повертається на звільнену територію, ми робимо все, щоб разом із ним повернулося нормальне життя. Ось чому Україна так вдячна всім, хто підтримує нас, нашу оборону, фінанси, відбудову. Це буквально допомога в порятунку життя", - заявив президент.

За його словами, загалом міст та сіл, які ще належить звільнити та відновити - близько двох тисяч. Мінімум десятки з них зруйновані ударами російської армії повністю, як Маріуполь чи Волноваха.

Президент розповів, як росіяни знищують всю інфраструктуру на окупованих територіях, а коли втікають - крадуть усе обладнання, яке забезпечувало життєдіяльність міста.

Нагадаємо, що українські військові деокупували майже 1900 населених пунктів.

В Луганській області українські військові звільнили 12 населених пунктів

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниВійна в Україні