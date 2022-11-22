Зеленський назвав кількість населених пунктів, які мають звільнити ЗСУ

"Коли ж український прапор повертається на звільнену територію, ми робимо все, щоб разом із ним повернулося нормальне життя. Ось чому Україна так вдячна всім, хто підтримує нас, нашу оборону, фінанси, відбудову. Це буквально допомога в порятунку життя", - заявив президент.

За його словами, загалом міст та сіл, які ще належить звільнити та відновити - близько двох тисяч. Мінімум десятки з них зруйновані ударами російської армії повністю, як Маріуполь чи Волноваха.

Президент розповів, як росіяни знищують всю інфраструктуру на окупованих територіях, а коли втікають - крадуть усе обладнання, яке забезпечувало життєдіяльність міста.