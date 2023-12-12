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Зеленский назвал количество бойцов, которые служат в Сухопутных войсках ВСУ

Украина, Вторник 12 декабря 2023 10:52
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Зеленский назвал количество бойцов, которые служат в Сухопутных войсках ВСУ Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины служат около 600 тысяч бойцов разных родов войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Сухопутные войска Украины. Почти 600 тысяч воинов разных родов войск. Смелые. Героические. Мощные", - написал Зеленский.

По его словам, многие бойцы уже отмечены государственными наградами.

"Многих будут помнить всегда собратья за силу и помощь в бою. Многим благодарны наши люди за освобождение нашей земли, городов и сел, за возможность гордиться мощью украинской армии. Многих мы сегодня вспоминаем, когда чествуем украинских героев, отдавших свои жизни ради нашего государства и людей. Слава нашим защитникам! Спасибо каждому солдату, каждому сержанту, каждому командиру за мощь, которую вы даете нашему государству", - подчеркнул президент.

День Сухопутных войск ВСУ

День Сухопутных войск, который отмечается ежегодно 12 декабря, был установлен указом президента Украины от 18 октября 1997 года.

Сухопутные войска - самый многочисленный вид Вооруженных Сил Украины, предназначенные для ведения боевых действий преимущественно на суше. Они играют ключевую роль в защите государства и украинского народа от внешней вооруженной агрессии.

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ВСУ Владимир Зеленский
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