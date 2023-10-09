Зеленський назвав головну відмінність між війнами в Ізраїлі та Україні

"Однакове зло, і лиш одна відмінність - там терористична організація, яка ударила по Ізраїлю, тут терористична держава, яка ударила по Україні. Наміри декларовані різні, але сутність – одна… Ви це бачите... Бачите таку ж кров на вулицях. Такі ж розстріляні автівки цивільних. Такі ж тіла людей, що були закатовані", - сказав він.

За словами президента, цими днями погляди спрямовані на регіон Близького Сходу і "ніхто і ніколи не зможе забути те, що терористи зробили в Ізраїлі".

"Тисячі ракет проти мирних міст. Розстріли людей просто в машинах на дорогах… Чоловіків і жінок, дітей… Нікого не жаліли. Вулиці, що залиті кровʼю. Заручники… Терористи самі ж дали світу кадри знущань, пишаючись ними. Жінки, яких били. Літні люди, які були викрадені зі своїх будинків… Вкрадені діти. І ми ще не знаємо, скільки людей захоплено та по-дикунські вивезено терористами… Убитих навіть намагалися ще й принизити, знущаючись з їхніх тіл ....Все це ми бачили в Ізраїлі", - описав ситуацію в Ізраїлі президент.

Він також зазначив, що і самі ж ізраїльтяни - ізраїльські журналісти, які були в Україні, в Бучі, - говорять тепер, що вони бачили таке саме зло там, куди прийшла Росія.

Ситуація в Ізраїлі

7 жовтня терористи ХАМАС увірвалися на територію Ізраїлю із сектору Газа. Під час цієї атаки вони захопили кілька населених пунктів, Ізраїль запровадив на своїй території "стан війни". За останніми даними в Ізраїлі загинули близько 700 людей. 8 жовтня Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху на тлі нападу бойовиків ХАМАСу, а сьогодні закликав міжнародне співтовариство до об'єднання.