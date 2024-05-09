Зеленський назвав головні теми Саміту миру у Швейцарії

На Саміту миру у Швейцарії країни-учасниці будуть розглядати низку основних питань, які стосуються війни в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з очільницею Європарламенту Робертою Мецолою у Києві

За словами Зеленського, одним з ключових питань буде можливість повернення полонених у форматі "всіх на всіх", мова не тільки про військових, а і цивільних українців, яких незаконно утримує Росія. Також буде розглянуто питання ядерної і продовольчої безпеки.

"Ми зможемо зробити перші кроки щодо аспекту обміну "всіх на всіх", у поверненні наших дітей додому, депортованих українців. І важливий момент ядерної безпеки і продовольчої безпеки", - сказав він.

Водночас президент України вважає, що ті країни, які хочуть миру, будуть присутні на саміті у Швейцарії. Він також зауважив, що російського диктатора Володимира Путіна необхідно "поставити на місце", оскільки він не зупиниться в Україні.

"Як ми можемо це зробити? На полі бою цього замало. Росія - велика територія. Вони будуть тиснути на своїх людей, хочуть ті воювати чи не хочуть", - сказав Зеленський.

Глобальний саміт миру

У червні цього року у Швейцарії буде проведено Глобальний саміт миру. На ньому планують розглянути питання української формули миру, ідею якої було запропоновано президентом Володимиром Зеленським ще у 2022 році.

Вже відомо, що на Саміт було запрошено представників понад 100 країн. Але Росія цього разу не буде присутня. Можливо, Кремль зможе направити своїх представників на наступні засідання.

Детально про те, які країн візьмуть участь у саміті та кого запросили, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.