Зеленський назвав дату зустрічі військових тих країн, які готові відправити контингент в Україну
Зустріч начальників штабів тих країн, які готові відправити своїх військових в Україну для забезпечення миру, відбудеться 11 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
За словами президента, майбутню зустріч начальників штабів він обговорив із президентом Франції Емануелем Макроном на полях засідання Європейської ради сьогодні в Брюсселі.
"Обговорили зустріч, яка готується на 11 березня на рівні військових представників країн, що готові докласти більших зусиль для надійного гарантування безпеки в межах завершення цієї війни. Скоординували позиції та найближчі кроки", - розповів Зеленський.
Також Зеленський подякував своєму французькому колезі за чітку й принципову позицію щодо підтримки України, а також щодо необхідності нових, більш серйозних кроків для захисту усієї Європи.
"Маємо абсолютно чітке спільне бачення того, що реальний і тривалий мир можливий на основі взаємодії України, всієї Європи та Америки. Війна має закінчитися якнайшвидше", - підкреслив Зеленський.
Зустріч у Парижі
Нагадаємо, Франція запланувала зустріч начальників штабів країн, які можуть допомогти Україні.
Макрон припустив, що мир в Україні, ймовірно, вимагатиме розміщення в країні європейських солдатів, які "не підуть воювати на лінію фронту, а, навпаки, перебуватимуть там після підписання мирної угоди, щоб гарантувати її повне дотримання".
Тому наступного тижня президент Франції збере в Парижі "начальників штабів країн, які хочуть узяти на себе відповідальність щодо цього". ЗМІ повідомляють, що Макрон теж буде присутній на цій зустрічі.
Європейський контингент в Україні
Додамо, країни Європи зараз обговорюють можливе відправлення свого контингенту в Україну. Це можливо тільки після того, як Україна і Росія підпишуть мирну угоду.
Згідно з чутками, які з'являються в західних ЗМІ, поки що країни Європи готові виділити до 30 тисяч солдатів для відправки в Україну.