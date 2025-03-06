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Зеленський назвав дату зустрічі військових тих країн, які готові відправити контингент в Україну

Четвер 06 березня 2025 20:18
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Зеленський назвав дату зустрічі військових тих країн, які готові відправити контингент в Україну Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Зустріч начальників штабів тих країн, які готові відправити своїх військових в Україну для забезпечення миру, відбудеться 11 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, майбутню зустріч начальників штабів він обговорив із президентом Франції Емануелем Макроном на полях засідання Європейської ради сьогодні в Брюсселі.

"Обговорили зустріч, яка готується на 11 березня на рівні військових представників країн, що готові докласти більших зусиль для надійного гарантування безпеки в межах завершення цієї війни. Скоординували позиції та найближчі кроки", - розповів Зеленський.

Також Зеленський подякував своєму французькому колезі за чітку й принципову позицію щодо підтримки України, а також щодо необхідності нових, більш серйозних кроків для захисту усієї Європи.

"Маємо абсолютно чітке спільне бачення того, що реальний і тривалий мир можливий на основі взаємодії України, всієї Європи та Америки. Війна має закінчитися якнайшвидше", - підкреслив Зеленський.

Зустріч у Парижі

Нагадаємо, Франція запланувала зустріч начальників штабів країн, які можуть допомогти Україні.

Макрон припустив, що мир в Україні, ймовірно, вимагатиме розміщення в країні європейських солдатів, які "не підуть воювати на лінію фронту, а, навпаки, перебуватимуть там після підписання мирної угоди, щоб гарантувати її повне дотримання".

Тому наступного тижня президент Франції збере в Парижі "начальників штабів країн, які хочуть узяти на себе відповідальність щодо цього". ЗМІ повідомляють, що Макрон теж буде присутній на цій зустрічі.

Європейський контингент в Україні

Додамо, країни Європи зараз обговорюють можливе відправлення свого контингенту в Україну. Це можливо тільки після того, як Україна і Росія підпишуть мирну угоду.

Згідно з чутками, які з'являються в західних ЗМІ, поки що країни Європи готові виділити до 30 тисяч солдатів для відправки в Україну.

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Володимир Зеленський
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