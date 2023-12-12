Зеленський назвав Байдену військові цілі України на 2024 рік

Глава держави наголосив, що українські військові просуваються вперед і цього року змогли перемогти Росію у Чорному морі. Залишки флоту окупантів сховали у віддалених бухтах.

На цьому фоні Україна створила експортний коридор у Чорному морі, який сприяє зростанню економіки країни та глобальної продовольчої стабільності, додав Зеленський.

За словами президента, Україна рухається у правильному напрямку і він хоче обговорити з Байденом, як зміцнити такий рух.

"Особливо посилення нашої протиповітряної оборони та здатності знищувати логістику Росії. Наші цілі на 2024 рік зрозумілі - позбавити Росію переваги в повітрі та зірвати її наступальні операції. Це реально", - наголосив Зеленський.

Зустріч Зеленського з Байденом

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже другий день перебуває з візитом в США. Він зустрівся з головою Пентагону Ллойдом Остіном, головою МВФ Крісталіною Георгієвою, сенаторами та спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

Сьогодні, 12 грудня, увечері Зеленський проводить зустріч з Джо Байденом у Білому домі.

Більш детально про візит українського президента можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.