Зеленский назвал Байдену военные цели Украины на 2024 год

Глава государства подчеркнул, что украинские военные продвигаются вперед и в этом году смогли победить Россию в Черном море. Остатки флота оккупантов спрятали в отдаленных бухтах.

На этом фоне Украина создала экспортный коридор в Черном море, который способствует росту экономики страны и глобальной продовольственной стабильности, добавил Зеленский.

По словам президента, Украина движется в правильном направлении и он хочет обсудить с Байденом, “как укрепить такое движение”.

"Особенно усиление нашей противовоздушной обороны и способности уничтожать логистику России. Наши цели на 2024 год ясны - лишить Россию превосходства в воздухе и сорвать ее наступательные операции. Это реально", - подчеркнул Зеленский.

Встреча Зеленского с Байденом

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже второй день находится с визитом в США. Он встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, главой МВФ Кристалиной Георгиевой, сенаторами и спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

Сегодня, 12 декабря, вечером Зеленский проводит встречу с Джо Байденом в Белом доме.

Более детально о визите украинского президента можете узнать в материале РБК-Украина.