Зеленский назвал, от чего зависит поворотный момент в войне против России

Поворотный момент в войне Украины против России зависит исключительно от темпов и объемов поставок оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для датских СМИ.

"Если не будут ускорены поставки оружия, то ситуация будет иметь стагнационный характер. Будут умирать люди, все будут стоять на месте, будет продвижение той или иной стороны на 1-5 километров вперед, а потом назад. Если будет увеличена поставка оружия, которая есть в запросе нашим западным партнерам, то мы начнем продвигаться вперед", - отметил он.

Напомним, ранее Зеленский исключил нанесение ударов по российской территории из того оружия, которое поставляют западные партнеры.

По его словам, Украина нуждается в ускорении поставок оружия для более интенсивного освобождения своих территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.