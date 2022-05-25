Зеленский назвал условия завершения войны

"Что касается того, когда эта война может закончиться, я думаю, это зависит от некоторых вещей. Прежде всего, от желания разных сторон, желания объединенного Запада по поводу прочности и вооружения, финансовой прочности Украины, желания объединенного Запада не бояться воевать с РФ, воевать в этой гибридной войне по-разному, не своими людьми", - заявил он.

По словам президента, завершение войны также зависит от желания России, поскольку война закончится в любом случае.

"Мы понимаем, что есть военная часть войны и после нее в любом случае будет мирный процесс и стол переговоров и будет точно мир. Вопрос с кем Украина будет договариваться, с каким президентом России. Это тоже зависит от желания действующего президента России", - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, действующий президент РФ не отдает себе отчет в том, что происходит.

"Он живет в своем информационном мире, не понимая, что Украина не пойдет на уступки. Мы боремся на своей земле и не против кого-нибудь, а за себя и за свою свободу, будущее. Он должен жить в действительности. Говорить сегодня можно только с президентом РФ, нет никакого смысла разговаривать с посредниками", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что когда Владимир Путин будет готов выйти в реальность, он точно поймет, что надо заканчивать войну, начатую им.

"И тогда можно будет попытаться идти по дипломатическим целям, если будет не поздно. Именно с этой действующей властью. А поздно это или нет зависит от многих вещей", - резюмировал он.