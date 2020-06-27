Зеленський назвав умови та плани по розширенню експорту сільгосппродукції

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна працює над відновленням інституту торговельних представництв

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із аграріями у Херсонській області назвав умови, за яких зросатиме експорт сільськогосподарсьої продукції. Одна із них - якісна продукція, а також промоція.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зокрема, херсонські фермери попросили допомогти у просуванні української продукції на міжнародних ринках. Зеленський зазначив, що до цього процесу мають бути залучені українські дипломати.

"Ці люди повинні мати дипломатичний досвід і відповідну освіту...Тобто там посол не для того, щоб зустрічати мене й відчиняти двері. А для того, щоб продавати вітчизняний товар. Це головне. Ну і геополітика", - сказав президент.

Він зазначив, що Міністерство закордонних справ наразі розробляє відповідну концепцію.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак додав, що за ініціативою міністра закордонних справ наразі відновлюється інститут торговельних представництв. Завдання інституту - промоція українського виробника.

"Думаю, що протягом місяця-двох ми вже почнемо працювати в цьому напрямку", - уточнив Єрмак.

Нагадаємо, нещодавно у НБУ назвали галузі української економіки, які найбільше постраждали від кризи внаслідок пандемії.

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Автор: РБК-Україна