Зеленский назвал условия для отправки заробитчан за границу

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отпускает всех заробитчан при условии, если другая страна берет на себя обязанности за их проживание, медицинскую страховку. Об этом заявил президент на брифинге в Закарпатской области, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский заявил, что важно понимать, чтобы завтра человека, которого взяли на работу в другой стране, "не выбросили на улицу".

"Мы отпускаем всех заробитчан, когда страна, которая дипломатическими связами с нами связывается, берет на себя обязанности. Что тот человек, которого они берут на работу, с его согласия приезжает туда. Что у него есть, где жить, медицинская страховка и мы уверены, что, если что-то произойдет с этим человеком. А у него контракт, например, на три месяца, на шесть, на год, разные. Чтобы его завтра не выбросили на улицу", - заявил он.

Ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что одним из главных условий для трудоустройства украинских граждан за границей в условиях пандемии коронавируса является обеспечение их качественным медицинским страхованием. Также в правительстве заявили, что позволят осуществлять перевозки украинцев чартерными рейсами.

Отметим, Кабмин уже получил запросы на трудоустройство украинцев за рубежом из Австрии, Финляндии, Дании, Норвегии. Кроме того, планируется масштабная отправка украинских заробитчан в Израиль, где их ждут более 40 работодателей.