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Зеленский назвал цели России и цель Украины

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что защитники Украины делают все, чтобы российские захватчики не смогли добиться цели и оккупировать территории на юге и востоке нашей страны, на что сейчас Кремль направил свои главные усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение главы Украинского государства.

"Усиливаем оборону на восточном направлении и на Донбассе. Осознаем, что враг имеет резервы для усиления давления на востоке.

В чем цель российских войск? Они хотят захватить и Донбасс, и юг Украины. В чем наша цель? Защитить нас, нашу свободу, нашу землю и людей", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что украинцы, благодаря сплоченности, взаимоподдержке "могут пройти самые сложные испытания, и выгнать врага, который в разы больше".

"Наши защитники и продолжают возвращать контроль над общинами в Киевской и Черниговской областях. Все больше украинских национальных флагов во временно оккупированных районах. Вооруженные Силы Украины не отпускают захватчиков без боя. Наносятся огневое поражение. Уничтожают всех, до кого могут дотянуться наши возможности", - отметил глава государства.

Как сообщалось, ранее в Кремле назвали одну из главных целей развязанной против Украины войны.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины