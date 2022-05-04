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Зеленский назвал три вещи, которые обеспечат эффективную реакцию мира на агрессию РФ

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Киев, Среда 04 мая 2022 10:44
Зеленский назвал три вещи, которые обеспечат эффективную реакцию мира на агрессию РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех вещах, которые могут обеспечить эффективную реакцию мира на агрессию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit.

По его словам, эффективную реакцию мира на вооруженную российскую агрессию могут обеспечить:

  • полная изоляция агрессора, прежде всего экономическая;
  • достаточная помощь Украине, чтобы выстоять в этой войне и сохранить свободу;
  • восстановление разрушенного войной.

"Когда это будет, и Россия, и каждый другой потенциальный агрессор увидят, что война не помогает ничего достичь", - подчеркнул глава государства.

Война России против Украины длится семьдесят дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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