Зеленский назвал три вещи, которые обеспечат эффективную реакцию мира на агрессию РФ
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех вещах, которые могут обеспечить эффективную реакцию мира на агрессию России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit.
По его словам, эффективную реакцию мира на вооруженную российскую агрессию могут обеспечить:
- полная изоляция агрессора, прежде всего экономическая;
- достаточная помощь Украине, чтобы выстоять в этой войне и сохранить свободу;
- восстановление разрушенного войной.
"Когда это будет, и Россия, и каждый другой потенциальный агрессор увидят, что война не помогает ничего достичь", - подчеркнул глава государства.
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