Зеленский назвал три вещи, которые обеспечат эффективную реакцию мира на агрессию РФ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех вещах, которые могут обеспечить эффективную реакцию мира на агрессию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit.

По его словам, эффективную реакцию мира на вооруженную российскую агрессию могут обеспечить: полная изоляция агрессора, прежде всего экономическая;

достаточная помощь Украине, чтобы выстоять в этой войне и сохранить свободу;

восстановление разрушенного войной. "Когда это будет, и Россия, и каждый другой потенциальный агрессор увидят, что война не помогает ничего достичь", - подчеркнул глава государства.