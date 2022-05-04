Зеленський назвав три речі, які забезпечать ефективну реакцію світу на агресію РФ

Президент України Володимир Зеленський розповів про три речі, які можуть забезпечити ефективну реакцію світу на агресію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit.

За його словами, ефективну реакцію світу на збройну російську агресію можуть забезпечити: повна ізоляція агресора, насамперед економічна;

достатня допомога Україні, щоб вистояти в цій війні і зберегти свободу;

відновлення зруйнованого війною. "Коли це буде, і Росія, і кожен інший потенційний агресор побачать, що війна не допомагає нічого досягти", - підкреслив глава держави.