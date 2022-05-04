Зеленський назвав три речі, які забезпечать ефективну реакцію світу на агресію РФ
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Президент України Володимир Зеленський розповів про три речі, які можуть забезпечити ефективну реакцію світу на агресію Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit.
За його словами, ефективну реакцію світу на збройну російську агресію можуть забезпечити:
- повна ізоляція агресора, насамперед економічна;
- достатня допомога Україні, щоб вистояти в цій війні і зберегти свободу;
- відновлення зруйнованого війною.
"Коли це буде, і Росія, і кожен інший потенційний агресор побачать, що війна не допомагає нічого досягти", - підкреслив глава держави.
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