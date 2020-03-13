Зеленский назвал темы сегодняшнего заседания СНБО

На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотрят закрытие государственной границы и авиасообщения с рядом стран. Об этом на выездном заседании Кабинета министров рассказал президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, после заседания Кабинета министров пройдет заседание СНБО по ситуации с коронавирусом.

"Мы обсудим вопрос закрытия границ и прекращения авиасообщения с рядом стран. Далее будет обсуждено обеспечение необходимыми лекарствами больниц и аптек, речь идет и о масках и об экспресс-тестах. Сейчас в некоторых аптеках цена тестов превышает, к сожалению, 10 тыс. гривен… У нас будет отдельный разговор и с производителями и с поставщиками", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что статистика в Украине по коронавирусу одна из лучших по сравнению с другими странами мира.

Сегодня стало известно о госпитализации студента в Кременчуге с подозрением на коронавирус. Его состояние ухудшилось после возвращения из поездки в Швецию, Финляндию и Эстонию.