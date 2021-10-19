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Зеленский назвал США главным партнером Украины в вопросе безопасности

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал США партнером главным партнером в вопросе безопасности. Глава государства также поблагодарил своего американского коллегу - Джо Байдена - за выделенную военную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом".

"Соединенные Штаты Америки сегодня для Украины в этот опасный момент, момент конфликта на Востоке страны, являются партнером номер один в сфере безопасности", - сказал Зеленский.

Глава государства попросил министра обороны США Ллойда Остина передать президенту Джо Байдену благодарность за постоянную поддержку Украины и территориальной целостности страны.

Зеленский также попросили главу Пентагона передать Байдену благодарность за выделенную Украине военную помощь в размере 60 млн долларов. "Мы получили ту военную помощь, которую обсуждали во время моего визита (в США - ред.). Мы очень благодарны, наша армия очень благодарна за поддержку Соединенных Штатов Америки", - добавил президент.

Напомним, 19 октября министр обороны США Ллойд Остин находится в Украине с рабочим визитом. Кроме Зеленского он встретился с главой Минобороны Андреем Тараном.

О подробностях визита Остина в Украину - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден