Зеленский назвал США главным партнером Украины в вопросе безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский назвал США партнером главным партнером в вопросе безопасности. Глава государства также поблагодарил своего американского коллегу - Джо Байдена - за выделенную военную помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом".
"Соединенные Штаты Америки сегодня для Украины в этот опасный момент, момент конфликта на Востоке страны, являются партнером номер один в сфере безопасности", - сказал Зеленский.
Глава государства попросил министра обороны США Ллойда Остина передать президенту Джо Байдену благодарность за постоянную поддержку Украины и территориальной целостности страны.
Зеленский также попросили главу Пентагона передать Байдену благодарность за выделенную Украине военную помощь в размере 60 млн долларов. "Мы получили ту военную помощь, которую обсуждали во время моего визита (в США - ред.). Мы очень благодарны, наша армия очень благодарна за поддержку Соединенных Штатов Америки", - добавил президент.
Напомним, 19 октября министр обороны США Ллойд Остин находится в Украине с рабочим визитом. Кроме Зеленского он встретился с главой Минобороны Андреем Тараном.
О подробностях визита Остина в Украину - в материале РБК-Украина.