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Зеленский назвал США главным партнером Украины в вопросе безопасности

Новина українською →
Киев, Вторник 19 октября 2021 21:53
Зеленский назвал США главным партнером Украины в вопросе безопасности Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал США партнером главным партнером в вопросе безопасности. Глава государства также поблагодарил своего американского коллегу - Джо Байдена - за выделенную военную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом".

"Соединенные Штаты Америки сегодня для Украины в этот опасный момент, момент конфликта на Востоке страны, являются партнером номер один в сфере безопасности", - сказал Зеленский.

Глава государства попросил министра обороны США Ллойда Остина передать президенту Джо Байдену благодарность за постоянную поддержку Украины и территориальной целостности страны.

Зеленский также попросили главу Пентагона передать Байдену благодарность за выделенную Украине военную помощь в размере 60 млн долларов. "Мы получили ту военную помощь, которую обсуждали во время моего визита (в США - ред.). Мы очень благодарны, наша армия очень благодарна за поддержку Соединенных Штатов Америки", - добавил президент.

Напомним, 19 октября министр обороны США Ллойд Остин находится в Украине с рабочим визитом. Кроме Зеленского он встретился с главой Минобороны Андреем Тараном.

О подробностях визита Остина в Украину - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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