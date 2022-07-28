Зеленский назвал ожидания от следующего пакета санкций Евросоюза против РФ

Украина ожидает от Евросоюза принятия очередного пакета санкций против России. В частности, необходимо полностью отключить страну-агрессора от SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместного брифинга с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

"Мы ждем следующий пакет. Мы ждем более жесткие вещи. Мы несколько раз говорили, если отключаете банки от системы SWIFT, то, пожалуйста, отключайте всю банковскую систему РФ. Мы желаем, чтобы вскоре рассматривались эти возможности", - подчеркнул президент.

При этом он добавил, что Украина ощущает поддержку Евросоюза в противостоянии стране-агрессору.

"Мы не можем сегодня сказать, что завтра хотим ввести окончательный пакет санкций, но мы можем видеть поддержку со стороны ЕС, что санкционная политика продолжается", - отметил Зеленский.