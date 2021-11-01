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Зеленский назвал оккупированные Крым и Донбасс экологическими бомбами

Автор: Сергей Новиков

Российская оккупация украинского Крыма и части Донбасса превратила эти территории в экологические бомбы. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, это общая угроза для всего мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его речь на климатической конференции ООН в Глазго.

"Вы знаете, в 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые, к сожалению, не были выполнены, а планета получила две экобомбы в центре Европы - оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса. Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой Российской Федерации. А на части Донбасса - затопление шахт, деградация почв и нехватка питьевой воды. И все это сейчас, это общая угроза для всего мира", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня проходит климатический саммит в Глазго с участием мировых лидеров.

Генсек ООН Антониу Гутерриш уже заявил, что прошедшие с момента заключения Парижских соглашений по климату шесть последних лет стали самыми жаркими в истории наблюдений, а зависимость от ископаемых видов топлива "толкает человечество в пропасть".

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Владимир ЗеленскийДонбассКрым