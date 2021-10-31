Зеленский прибыл в Британию для участия в климатическом саммите

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26. Его сопровождает его супруга Елена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26, которая состоится в городе Глазго", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что выступление украинского президента на Конференции ООН состоится в понедельник, 1 ноября.

Также Зеленский в рамках COP26 проведет встречи с лидерами других стран.