ru ua
Ср, 25 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский назвал неадекватным заявление Шойгу о "специальном" замедлении войск России

Новина українською →
Киев, Вторник 24 мая 2022 23:34
Зеленский назвал неадекватным заявление Шойгу о "специальном" замедлении войск России Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Заявление о притормаживании наступательных действий в Украине является абсолютно неадекватным. Россия не придумала ничего лучше, как объяснить провал на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня в России прозвучала очередное абсолютное неадекватное заявление. Якобы специально притормаживают наступательные действия. После трех месяцев объяснений, почему им не удалось сломать Украину за три дня, они не придумали ничего лучше, чем утверждать будто так и планировали", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что за три месяца Россия потеряла десятки тысяч военных.

"Почти 30 000 убитых солдатов РФ, больше 200 сбитых самолетов... практически полностью потраченный запас ракет. И это они хотят сказать, что они будто воюют не на полную силу. Наступит время, когда они сами это признают", - заявил президент.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу ранее прокомментировал замедление наступления войск в Украине. По его утверждению, вооруженные силы делают это "сознательно", якобы для того, чтобы жители могли выйти по "гуманитарным коридорам".

Ранее в британской разведке отметили, что заявленное министром обороны РФ Сергеем Шойгу намерение внедрить "новые методы ведения войны" является молчаливым признанием того, что прогресс России идет не так, как предполагалось.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с РФ
Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с РФ
DAILY
До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины