Зеленский назвал неадекватным заявление Шойгу о "специальном" замедлении войск России

Заявление о притормаживании наступательных действий в Украине является абсолютно неадекватным. Россия не придумала ничего лучше, как объяснить провал на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня в России прозвучала очередное абсолютное неадекватное заявление. Якобы специально притормаживают наступательные действия. После трех месяцев объяснений, почему им не удалось сломать Украину за три дня, они не придумали ничего лучше, чем утверждать будто так и планировали", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что за три месяца Россия потеряла десятки тысяч военных.

"Почти 30 000 убитых солдатов РФ, больше 200 сбитых самолетов... практически полностью потраченный запас ракет. И это они хотят сказать, что они будто воюют не на полную силу. Наступит время, когда они сами это признают", - заявил президент.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу ранее прокомментировал замедление наступления войск в Украине. По его утверждению, вооруженные силы делают это "сознательно", якобы для того, чтобы жители могли выйти по "гуманитарным коридорам".

Ранее в британской разведке отметили, что заявленное министром обороны РФ Сергеем Шойгу намерение внедрить "новые методы ведения войны" является молчаливым признанием того, что прогресс России идет не так, как предполагалось.