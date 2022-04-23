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Британская разведка ответила на заявление Шойгу: прогресс РФ идет не так, как предполагалось

Новина українською →
Суббота 23 апреля 2022 01:33
Британская разведка ответила на заявление Шойгу: прогресс РФ идет не так, как предполагалось Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В Британской разведке отметили, что заявленное министром обороны РФ Сергеем Шойгу намерение внедрить "новые методы ведения войны" является молчаливым признанием того, что прогресс России идет не так, как предполагалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление британской разведки.

"Хотя это может указывать на понимание того, что война идет не так, как планировалось, потребуется некоторое время, чтобы перевести это в адаптированную тактику, методы и процедуры, а затем применить для повышения оперативного эффекта особенно в отношении маневренной войны наземного базирования", - отметили военные эксперты.

Они считают, что в промежуточный период, скорее всего, РФ будет продолжать полагаться на бомбардировки как на средство подавления украинского сопротивления российским силам.

"В результате вполне вероятно, что российские силы будут по-прежнему разочарованы неспособностью быстро преодолеть украинскую оборону", - добавили в разведке.

Напомним, британская разведка заявила, что Россия пытается добиться успехов на Донбассе до 9 мая.

Ранее в Британии также отметили, что ВСУ отразили многочисленные попытки наступления России на Донбассе.

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