Зеленский назвал количество школ и детсадов, которые уже открыли по программе "Большая стройка"

С 2020 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по всей Украине построили и реконструировали 215 школ и детсадов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост Владимира Зеленского в Instagram .

"Страна, которая стремится быть конкурентоспособной в современном мире, должна признавать образование и науку своими действительно стратегическими приоритетными сферами. И в каждой из них государство должно выполнить несколько важных, ключевых условий", - заявил глава государства.

Он добавил, что это, в частности, создание современной инфраструктуры с комфортными, современными и безбарьерными образовательными пространствами.