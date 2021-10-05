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Зеленский назвал количество школ и детсадов, которые уже открыли по программе "Большая стройка"

Автор: Наталия Гурковская

С 2020 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по всей Украине построили и реконструировали 215 школ и детсадов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост Владимира Зеленского в Instagram.

"Страна, которая стремится быть конкурентоспособной в современном мире, должна признавать образование и науку своими действительно стратегическими приоритетными сферами. И в каждой из них государство должно выполнить несколько важных, ключевых условий", - заявил глава государства.

Он добавил, что это, в частности, создание современной инфраструктуры с комфортными, современными и безбарьерными образовательными пространствами.

Напомним, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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Большая стройка