Зеленський назвав кількість шкіл і садочків, які вже відкрили за програмою "Велике будівництво"

З 2020 року в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" по всій Україні побудували та реконструювали 215 шкіл та садочків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пост Володимира Зеленського в Instagram.
"Країна, яка прагне бути конкурентоспроможною у сучасному світі, має визнавати освіту та науку своїми дійсно стратегічними пріоритетними сферами. І в кожній з них держава має забезпечити кілька важливих, ключових умов", - заявив голова держави.
Він додав, що це, зокрема, створення сучасної інфраструктури з комфортними, сучасними та безбар’єрними освітніми просторами.
Нагадаємо, будівництво та відновлення об'єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".