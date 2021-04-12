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Зеленский назвал ключевой элемент нацбезопасности в условиях агрессии РФ

Автор: РБК-Украина

В условиях военной агрессии Российской Федерации ключевым элементом национальной безопасности является развитие ракетно-космической отрасли.

Об этом в Facebook сообщил президент Владимир Зеленский.

В частности, президент отметил, что 60 лет назад состоялся первый полет человека в космос.

"Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен. Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что украинские конструкторы продолжают разработку спутников, пилотируемых кораблей и орбитальных станций.

"Наше поколение должно сделать свой заметный вклад в развитие ракетно-космической отрасли. В условиях военной агрессии это направление необходимо считать ключевым элементом национальной безопасности и обороны", - сказал президент.

Он уточнил, что Государственная космическая программа упорядочит намерения украинской власти, кроме того, нужно возобновить финансирование космической системы "Сич-2-1".

Отметим, 12 апреля отмечается День космонавтики (Международный день полета человека). Он приурочен первому полету советского космонавта Юрия Гагарина, который состоялся 12 апреля 1961 года.

Напомним, ранее Зеленский в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей призвал не допустить масштабной войны.

О планах Киева в космической сфере читайте в материале РБК-Украина "Украина в космосе. Что известно о запуске спутника "Сич" и при чем здесь Илон Маск".

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Новости Украины Владимир Зеленскийракетакосмос
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