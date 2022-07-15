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Зеленский назвал главную цель террора со стороны оккупантов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Украина постепенно становится сильнее, потому цель террора со стороны оккупантов очень проста – давить на общество, запугивать людей, наносить максимальный вред украинским городам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, сообщает РБК-Украина.

Глава государства также попросил не игнорировать сигналы воздушной тревоги. По его словам, соответствующие правила поведения нужно соблюдать всегда, и особенно на объектах, имеющих общественное значение. Он также отметил, что Украина придет к тому дню, когда российский террор станет невозможным. Но для этого еще нужно время. Еще предстоит бороться.

Напомним, сегодня вечером в Днепре прогремели мощные взрывы. В это время в городе была объявлена воздушная тревога. Также взрывы слышали в Кременчуге и Житомире.

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