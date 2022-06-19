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Зеленский назвал условие, которое позволит разрешить продовольственный кризис

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Позиция Украины остается четкой и неизменной – как только удастся обеспечить безопасность судоходства из украинских портов с помощью международного посредничества, государство сделает все для противодействия продовольственному кризису в мире.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Юг Украины мы не намерены никому отдавать. Все захваченные земли мы обязательно вернем", - добавил глава государства. Он также отметил, что море обязательно будет украинским и безопасным.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский посетил опорный пункт Национальной гвардии во время рабочей поездки в Одесскую область.

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Владимир Зеленскийпродовольственный кризисВторжение России в Украину