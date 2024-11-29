Зеленський назначив Драпатого новим командувачем Сухопутних військ

За словами Зеленського, він сьогодні заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та в районах проведення Курської операції.

"Також разом з головкомом ухвалили кілька кадрових рішень для нашої армії. Новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України призначений Михайло Драпатий. Заступником головнокомандувача Збройних сил призначений Олег Апостол", - написав Зеленський.

Президент зауважив, що наразі головним завданням є підвищення боєздатності нашої армії. Також необхідно забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в Збройних силах України.

Що відомо про Михайла Драпатого

У 2014 році Драпатий був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. А вже з квітня того ж року 72 ОМБр у повному складі була на сході України. Під його командуванням 2-гий батальйон 72-ї ОМБр у травні 2014 увійшов у Маріуполь.

Фото: Михайло Драпатий (facebook_com_MinistryofDefence_UA)

У 2016 році він був призначений командиром 58 окремої мотопіхотної бригади (зі штабом у Конотопі, Сумської області). З літа 2017 року Драпатий перебував у зоні проведення АТО, де керував діями 58 ОМПБр в районі Бахмутської траси.

У 2019 році він розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. А до 2024 року очолював оперативне угруповання "Херсон".

Він відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонської області. У лютому 2024-го його призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ. А травні - було призначено командувачем ОТУВ "Харків" на початку квітня 2024 року.

На сайті Офісу президента вже з'явились відповідні укази про звільнення Олександра Павлюка та призначення на його посаду Драпатого. Нагадаємо, Павлюк очолював цю посаду з лютого 2024 року, замінивши Олександра Сирського.