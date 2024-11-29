Зеленский назначил Драпатого новым командующим Сухопутными войсками

По словам Зеленского, он сегодня заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на фронте и в районах проведения Курской операции.

"Также вместе с главкомом приняли несколько кадровых решений для нашей армии. Новым командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины назначен Михаил Драпатый. Заместителем главнокомандующего Вооруженных сил назначен Олег Апостол", - написал Зеленский.

Президент отметил, что сейчас главной задачей является повышение боеспособности нашей армии. Также необходимо обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных силах Украины.

Что известно о Михаиле Драпатом

В 2014 году Драпатый был командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады. А уже с апреля того же года 72 ОМБр в полном составе была на востоке Украины. Под его командованием 2-й батальон 72-й ОМБр в мае 2014 года вошел в Мариуполь.





Фото: Михаил Драпатый (facebook_com_MinistryofDefence_UA)

В 2016 году он был назначен командиром 58 отдельной мотопехотной бригады (со штабом в Конотопе, Сумской области). С лета 2017 года Драпатый находился в зоне проведения АТО, где руководил действиями 58 ОМПБр в районе Бахмутской трассы.

В 2019 году он начал двухлетнее обучение слушателем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. А до 2024 года возглавлял оперативную группировку "Херсон"

Он известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонской области. В феврале 2024-го был назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ. А в мае - был назначен командующим ОТУВ "Харьков" в начале апреля 2024 года.

На сайте Офиса президента уже появились соответствующие указы об увольнении Александра Павлюка и назначении на его должность Драпатого. Напомним, Павлюк возглавлял эту должность с февраля 2024 года, заменив Александра Сырского.