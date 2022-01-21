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Зеленский назначил заместителя главы внешней разведки Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский 21 января назначил нового заместителя главы Службы внешней разведки Украины (СВРУ). Им стал Александр Тарасовский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Назначить Тарасовского Александра Алексеевича заместителем главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе №18/2022 от 21 января 2022 года.

Напомним, в июле 2021 года Зеленский сменил главу СВРУ. С поста был уволен Валерий Кондратюк. На его место назначен генерал-майор запаса, директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко.

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Владимир ЗеленскийОфис президента