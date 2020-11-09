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Зеленский назначил временных глав ОГА в трех областях

Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных глав трех облгосадминистраций. На прошлой неделе они остались без руководителей.

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Об этом сообщает Офис президента.

Временным главой Сумской ОГА указом Зеленского назначен Сергей Пахольчук, Ивано-Франковской ОГА - Мария Савка, Одесской ОГА - Вячеслав Овечкин.

Напомним, 5 ноября президент уволил глав Одесской ОГА Максима Куцого, Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова, Сумской ОГА Романа Грищенко.

Также сегодня Зеленский заявил, что карантин выходного дня в Украине продлится несколько недель. Ужесточенные меры помогут избежать локдауна.

Отметим, что в понедельник стало известно о заражении Владимира Зеленского коронавирусом. Также заболел глава Офиса президента.

Кроме того, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский назначил новую главу Черниговской областной государственной администрации.

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