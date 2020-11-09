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Зеленський призначив тимчасових голів ОДА у трьох областях

Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасових трьох глав облдержадміністрацій. Минулого тижня вони залишилися без керівників.

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Про це повідомляє Офіс президента.

Тимчасовим головою Сумської ОДА указом Зеленського призначений Сергій Пахольчук, Івано-Франківської ОДА Марія Савка, Одеської ОДА - В'ячеслав Овечкін.

Нагадаємо, 5 листопада президент звільнив голів Одеської ОДА Максима Куцого, Івано-Франківської ОДА Віталія Федорова, Сумської ОДА Романа Грищенко.

Також сьогодні Зеленський заявив, що карантин вихідного дня в Україні триватиме кілька тижнів. Посилені заходи допоможуть уникнути локдауна.

Відзначимо, що в понеділок стало відомо про зараження Володимира Зеленського коронавірусом. Також захворів глава Офісу президента.

Крім того, 20 жовтня президент України Володимир Зеленський призначив нову голову Чернігівської обласної державної адміністрації.

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