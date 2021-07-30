Зеленский назначил послов Украины в Турции и еще трех странах

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Турции. Им стал Василий Боднар.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указ президента.
"Назначить Боднара Василия Мироновича чрезвычайным и полномочным Послом Украины в Турецкой Республике", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинский лидер назначил Василия Гамянина послом Украины в Индонезии. А посол Украины в Кении Андрей Праведник стал также послом Украины в Танзании.
Еще одним указом Зеленский назначил Василия Химинця послом Украины в Республике Австрия.