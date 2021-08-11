UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский назначил послов в Лихтенштейне и еще двух странах

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Лихтенштейне. Им стал Артем Рыбченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швейцарской Конфедерации Рыбченко Артема Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству", - говорится в указе.

Кроме того, президент назначил посла в Италии Ярослава Мельника послом Украины в Сан-Марино по совместительству.

В то же время посол Украины в Испании Сергей Погорельцев стал послом в Андорре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЛихтенштейнСан-Марино