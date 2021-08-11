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Зеленський призначив послів в Ліхтенштейні і ще двох країнах

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла України в Ліхтенштейні. Ним став Артем Рибченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного посла України в Швейцарській Конфедерації Рибченка Артема Сергійовича Надзвичайним і Повноважним послом України в Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом", - йдеться в указі.

Крім того, президент призначив посла в Італії Ярослава Мельника послом України в Сан-Марино за сумісництвом.

Водночас посол України в Іспанії Сергій Погорельцев став послом в Андорре.

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Володимир ЗеленськийЛихтенштейнСан-Марино