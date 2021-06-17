Зеленский назначил послов на Багамских островах, в Мозамбике и ряде стран
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 17 июня, подписал указы о назначении новых украинских послов. В частности, на Багамских островах и в Мозамбике.
Новым послом Украины в Республике Ботсвана и Мозамбике стала Любовь Абравитова. Он также является украинским послом в Южно-Африканской Республике.
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица по совместительству возглавит дипломатическое представительство в Республике Тринидад и Тобаго, а также на Багамских островах.
В то же время президент назначил послом Украины в Исламской Республике Мавритания Максима Субха. Он назначен на должность по совместительству, поскольку также является украинским послом в Алжире.
Напомним, в конце февраля Зеленский назначил посла в Соединенных Штатах. Им стала бывшая министр финансов Оксана Маркарова.