ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський призначив послів на Багамських островах, у Мозамбіку та низці країн

Новость на русском →
Четвер 17 червня 2021 20:17
Зеленський призначив послів на Багамських островах, у Мозамбіку та низці країн Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 червня, підписав укази про призначення нових українських послів. Зокрема, на Багамських островах і в Мозамбіку.

Про це повідомляє прес-служба офісу президента.

Новим послом України в Республіці Ботсвана і Мозамбіку стала Любов Абравітова. Він також є українським послом у Південно-Африканській Республіці.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця за сумісництвом очолить дипломатичне представництво в Республіці Тринідад і Тобаго, а також на Багамських островах.

Водночас президент призначив послом України в Ісламській Республіці Мавританія Максима Субха. Він призначений на посаду за сумісництвом, оскільки також є українським послом в Алжирі.

Нагадаємо, в кінці лютого Зеленський призначив посла в Сполучених Штатах. Ним стала колишня міністр фінансів Оксана Маркарова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський посол
NEWS
У "Борисполі" досі шукають вибухівку. Аеропорт роботу не припиняє
У "Борисполі" досі шукають вибухівку. Аеропорт роботу не припиняє
DAILY
Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві