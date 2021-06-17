Зеленський призначив послів на Багамських островах, у Мозамбіку та низці країн

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 червня, підписав укази про призначення нових українських послів. Зокрема, на Багамських островах і в Мозамбіку.

Про це повідомляє прес-служба офісу президента .

Новим послом України в Республіці Ботсвана і Мозамбіку стала Любов Абравітова. Він також є українським послом у Південно-Африканській Республіці.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця за сумісництвом очолить дипломатичне представництво в Республіці Тринідад і Тобаго, а також на Багамських островах.

Водночас президент призначив послом України в Ісламській Республіці Мавританія Максима Субха. Він призначений на посаду за сумісництвом, оскільки також є українським послом в Алжирі.