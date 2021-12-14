UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский назначил посла в Ватикане: кто им стал

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Ватикане. Им стал Андрей Юраш.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Назначить Юраша Андрея Васильевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ватикане", - говорится в указе №654/2021.

Отметим, что Андрей Юраш - украинский религиовед, политолог, эксперт по вопросам государственно-церковных отношений, социологии и географии религии, восточной христианской традиции, государственной этнополитики, прав национальных меньшинств.

С 2014 года возглавлял департамент по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВатикан