Зеленський призначив посла у Ватикані: хто ним став

Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла у Ватикані. Ним став Андрій Юраш.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.
"Призначити Юраша Андрія Васильовича Надзвичайним і Повноважним послом України у Ватикані", - йдеться в указі №654/2021.
Зазначимо, що Андрій Юраш - український релігієзнавець, політолог, експерт з питань державно-церковних відносин, соціології та географії релігії, східної християнської традиції, державної етнополітики, прав національних меншин.
З 2014 року очолював департамент у справах релігій та національностей Міністерства культури України.