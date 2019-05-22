Зеленский назначил нового замглавы АП

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко заместителем главы Администрации президента. Об этом говорится в соответствующем указе №317/2019.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем главы Администрации президента Украины", - говорится в тексте указа.

Пристайко 7 июля 2017 года был назначен главой миссии Украины при НАТО. Ранее он занимал должность заместителя Министра иностранных дел Украины - руководителя аппарата.

Напомним, 21 мая Владимир Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. Сейчас адвокат Андрей Богдан является советником нового президента по юридическим вопросам.

Также вчера Зеленский подписал указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента. Однако, позже указ Зеленского пропал из сайта президента. Источники РБК-Украина в АП сообщили, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП Андрея Богдана.

Позже Зеленский отменил указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины.