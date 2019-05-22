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Зеленський призначив нового заступника голови АП

Новини » Політика    22.05.2019 - 16:02
Зеленський призначив нового заступника голови АП
Фото: Вадим Пристайко (УНІАН)

Зеленський призначив Вадима Пристайка заступником глави АП

Президент України Володимир Зеленський призначив Вадима Пристайка заступником глави Адміністрації президента. Про це йдеться у відповідному указі №317/2019.

"Призначити Пристайка Вадима Володимировича заступником глави Адміністрації президента України", - йдеться в тексті указу.

Зеленський призначив нового заступника голови АП

Пристайко 7 липня 2017 року був призначений главою місії України при НАТО. Раніше він обіймав посаду заступника Міністра закордонних справ України - керівника апарату.

Нагадаємо, 21 травня Володимир Зеленський своїм указом призначив головою адміністрації юриста Андрія Богдана. Зараз адвокат Андрій Богдан є радником нового президента з юридичних питань.

Раніше повідомлялося, що вчора президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олени Зеркаль заступником глави Адміністрації президента. Однак, пізніше указ Зеленського зникла з сайту президента. Джерела РБК-Україна в АП повідомили, що Зеркаль відмовилася від посади заступника глави АП Андрія Богдана.

Пізніше Зеленський скасував указ про призначення Олени Зеркаль заступником глави Адміністрації президента України.

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