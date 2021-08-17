UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский назначил нового замглавы Антимонопольного комитета

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Антимонопольного комитета. Этот пост заняла Анжелика Коноплянко.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указ президента.

На сайте ОП также есть указ об увольнение Коноплянко с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины.

"Назначить Коноплянко Анжелику Александровну заместителем Председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным", - говорится в еще одном указе о назначении.

Ранее она также возглавляла Департамент исследований и расследований рынков непроизводственной сферы АМКУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийАнтимонопольный комитет Украины