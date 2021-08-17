Президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника голови Антимонопольного комітету. Цей пост зайняла Анжеліка Коноплянко.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на указ президента.
На сайті ОП також є указ про звільнення Коноплянко з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України.
"Призначити Коноплянко Анжеліку Олександрівну заступником голови Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим", - йдеться в ще одному указі про призначення.
Раніше вона також очолювала Департамент досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери АМКУ.