ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский уволил Резниченко с должности главы Днепропетровской ОГА

Новости » Политика    27.06.2019 - 21:31
Зеленский уволил Резниченко с должности главы Днепропетровской ОГА
Фото: Валентин Резниченко (УНИАН)

Резниченко временно заменит Дмитрий Батура

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валентина Резниченко с должности главы Днепропетровской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

В документе говорится, что Резниченко уволен в связи с окончанием срока полномочий президента Украины Петра Порошенко. Кроме того, исполнение обязанностей главы Днепропетровской ОГА временно возложено на Дмитрия Батуру.

Отметим, Батура с февраля 2018 года занимал должность заместителя главы ДнепрОГА, а до этого возглавлял отдел антикоррупционной политики и прав человека областной администрации.

Напомним, Резниченко возглавил Днепропетровскую ОГА в марте 2015 года после скандального увольнения с этой должности олигарха Игоря Коломойского.

Отметим, Петр Порошенко уволил Коломойского после того, как он в сопровождении вооруженных людей прибыл в офис компании "Укртранснафта", который позже был взят под охрану киевской полицией. Сам олигарх обвинял правительство в попытке рейдерского захвата предприятия, которое также входило в орбиту его интересов. Кроме того, президент публично объявлял ему выговор за нецензурные высказывания в адрес журналистов, которые освещали скандал вокруг "Укртранснафты".

 

Климкин объяснил ситуацию с ответом МИД России и опубликовал обе ноты
Новости Украины Владимир ЗеленскийРезниченкоДнепропетровская ОГА
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь