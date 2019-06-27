Зеленский уволил Резниченко с должности главы Днепропетровской ОГА

Фото: Валентин Резниченко (УНИАН)

Резниченко временно заменит Дмитрий Батура

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валентина Резниченко с должности главы Днепропетровской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

В документе говорится, что Резниченко уволен в связи с окончанием срока полномочий президента Украины Петра Порошенко. Кроме того, исполнение обязанностей главы Днепропетровской ОГА временно возложено на Дмитрия Батуру.

Отметим, Батура с февраля 2018 года занимал должность заместителя главы ДнепрОГА, а до этого возглавлял отдел антикоррупционной политики и прав человека областной администрации.

Напомним, Резниченко возглавил Днепропетровскую ОГА в марте 2015 года после скандального увольнения с этой должности олигарха Игоря Коломойского.

Отметим, Петр Порошенко уволил Коломойского после того, как он в сопровождении вооруженных людей прибыл в офис компании "Укртранснафта", который позже был взят под охрану киевской полицией. Сам олигарх обвинял правительство в попытке рейдерского захвата предприятия, которое также входило в орбиту его интересов. Кроме того, президент публично объявлял ему выговор за нецензурные высказывания в адрес журналистов, которые освещали скандал вокруг "Укртранснафты".