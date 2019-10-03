Зеленский назначил нового секретаря СНБО

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в указе президента.

В указе Зеленского говорится: "назначить Данилова Алексея Мячеславовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Данилов родился в 1962 году в Красном Луче Луганской области. В 1981 году он окончил Старобельский совхоз-техникум по специальности ветеринар. В 1999 году окончил Луганский государственный педагогический университет имени Тараса Шевченко по специальности учитель истории. В 2000 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины по специальности юрист.

Данилов работал мэром Луганска (1994-1997), председателем Луганской ОГА (2005) и народным депутатом V созыва (2006-2007). Отметим, что Данилов был заместителем предыдущего секретаря СНБО Александра Данилюка.

До Данилова должность секретаря СНБО занимал Александр Данилюк, но около недели назад он написал заявление об увольнении.

На следующий день президент подписал приказ об увольнении Данилюка. По словам Данилюка, он ушел в отставку, не желая участвовать в "подковерных играх некоторых персонажей".

Данилюк пробыл на посту секретаря СНБО четыре месяца. Зеленский назначил его секретарем СБНО 28 мая 2019 года.