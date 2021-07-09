Зеленский назначил нового пресс-секретаря: кто заменил Мендель

"Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины", - говорится в тексте указа.

В то же время глава государства издал указ об увольнении Юлии Мендель с должности своего пресс-секретаря. То есть сегодня Мендель официально покинула этот пост.

Как писало РБК-Украина, Мендель не идет из Офиса президента, а останется работать внештатным советником руководителя ОП Андрея Ермака. По информации источника РБК-Украина в ОП, бывший пресс-секретарь Зеленского будет отвечать за работу с зарубежными СМИ.

Кто такой Сергей Никифоров

Никифоров, по информации с его страниц в соцсетях, в 2008 году окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. У него почти 15-летний опыт работы в тележурналистике, работал на разных каналах.

В начале карьеры работал на" К1"," 24 канале", а также на криворожском телевидении. Успел четыре года поработать на "Первом национальном", а в 2011 году перешел на международный канал Euronews, где работал до 2017-го.

До назначения в Офис президента он работал телеведущим на телеканале "Украина 24".