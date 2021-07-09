ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский назначил нового пресс-секретаря: кто заменил Мендель

Новина українською →
Киев, Пятница 09 июля 2021 16:19
Зеленский назначил нового пресс-секретаря: кто заменил Мендель Фото: Сергей Никифоров, новый пресс-секретарь президента Украины (instagram.com/sergii.nykyforov)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский назначил своего нового пресс-секретаря. Им стал журналист и телеведущий Сергей Никифоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.

"Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины", - говорится в тексте указа.

В то же время глава государства издал указ об увольнении Юлии Мендель с должности своего пресс-секретаря. То есть сегодня Мендель официально покинула этот пост.

Как писало РБК-Украина, Мендель не идет из Офиса президента, а останется работать внештатным советником руководителя ОП Андрея Ермака. По информации источника РБК-Украина в ОП, бывший пресс-секретарь Зеленского будет отвечать за работу с зарубежными СМИ.

Кто такой Сергей Никифоров

Никифоров, по информации с его страниц в соцсетях, в 2008 году окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. У него почти 15-летний опыт работы в тележурналистике, работал на разных каналах.

В начале карьеры работал на" К1"," 24 канале", а также на криворожском телевидении. Успел четыре года поработать на "Первом национальном", а в 2011 году перешел на международный канал Euronews, где работал до 2017-го.

До назначения в Офис президента он работал телеведущим на телеканале "Украина 24".

Напомним, должность пресс-секретаря президента стала вакантной после того, как Юлия Мендель объявила об увольнении. Мендель была пресс-секретарем Зеленского с июня 2019 года, попав за этот период в несколько скандалов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский назначение
NEWS
В Кабмине рассказали, кого переведут на накопительную пенсию
В Кабмине рассказали, кого переведут на накопительную пенсию
DAILY
Опаснее, чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Опаснее, чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире